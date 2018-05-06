Александр Тарханов: «Шансы зацепиться за еврокубки? Излишний настрой иногда идет в минус»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед матчем 29-го тура чемпионата России с «Амкаром» заявил, что перед игрой возможность попадания в еврокубки с командой не обсуждалась. По словам специалиста, дополнительный настрой иногда идет в минус.

-Нам нужно выигрывать, как и «Амкару», поэтому, будет хорошая игра, много борьбы, тем более, что пермяки предпочитают силовой футбол, — рассказал в интервью телеканалу «Наш Футбол» Тарханов. — Ну и плюс это уральское дерби.

Говорили ли игрокам, что есть шансы зацепиться за еврокубки? Излишний настрой иногда идет в минус. Да, мы сказали, что два матча нужно выиграть, и тогда уже будем думать, где будем играть.