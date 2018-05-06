Ещё
Александр Тарханов: «Шансы зацепиться за еврокубки? Излишний настрой иногда идет в минус»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Тарханов: «Шансы зацепиться за еврокубки? Излишний настрой иногда идет в минус» 

Спорт-Экспресс 9 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед матчем 29-го тура чемпионата России с «Амкаром» заявил, что перед игрой возможность попадания в еврокубки с командой не обсуждалась. По словам специалиста, дополнительный настрой иногда идет в минус.
-Нам нужно выигрывать, как и «Амкару», поэтому, будет хорошая игра, много борьбы, тем более, что пермяки предпочитают силовой футбол, — рассказал в интервью телеканалу «Наш Футбол» Тарханов. — Ну и плюс это уральское дерби.
Говорили ли игрокам, что есть шансы зацепиться за еврокубки? Излишний настрой иногда идет в минус. Да, мы сказали, что два матча нужно выиграть, и тогда уже будем думать, где будем играть.
Трансляция матча "Урал" — «Амкар»
Спорт-Экспресс: последние новости
"Тюмень" обыграла "Спартак-2" и догнала москвичей в турнирной таблице В Австралии система VAR отключилась перед решающем голом в матче за чемпионство Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в чемпионате Англии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Петр Грушман6
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Россия громит Австрию
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение