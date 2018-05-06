Червиченко: «Время Глушакова и Комбарова прошло, пора обновлять состав»

"Думаю, Глушаков не играет в первую очередь из-за того, что он в недостаточно хорошей форме. А уже форма наверняка стала поводом конфликта игрока с Каррерой, о чём ранее сообщали СМИ. Если быть откровенным, время Глушакова и Комбарова прошло, состав пора обновлять и искать им замену, которые смогут через какое-то время вести команду к чемпионству. В этом ничего страшного нет, рано или поздно такое время всегда наступает", — сказал Червиченко.

"Спартак" после победы над «Ростовом» (2:0) вышел на чистое второе место в турнирной таблицы.