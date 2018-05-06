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Червиченко: «Время Глушакова и Комбарова прошло, пора обновлять состав»
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Червиченко: «Время Глушакова и Комбарова прошло, пора обновлять состав» 

Евро-футбол.Ру 29 минут назад
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал итоги игры «красно-белых» против «Ростова» (2:0).
"Думаю, Глушаков не играет в первую очередь из-за того, что он в недостаточно хорошей форме. А уже форма наверняка стала поводом конфликта игрока с Каррерой, о чём ранее сообщали СМИ. Если быть откровенным, время Глушакова и Комбарова прошло, состав пора обновлять и искать им замену, которые смогут через какое-то время вести команду к чемпионству. В этом ничего страшного нет, рано или поздно такое время всегда наступает", — сказал Червиченко.
"Спартак" после победы над «Ростовом» (2:0) вышел на чистое второе место в турнирной таблицы.
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