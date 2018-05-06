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Гунько: «Спартак-2» находится в психологической яме»
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Гунько: «Спартак-2» находится в психологической яме» 

SPORT24.ru 26 минут назад
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Тюмени» (1:2) в матче 37-го тура ФНЛ.
«Выигрывает тот, кто забивает. К сожалению, имея во втором тайме полное преимущество и создав достаточно большое количество голевых моментов, мы не реализовали большинство из них. Футбол за это наказывает. Поэтому и получили в свои ворота необязательный гол на последней минуте матча.
К сожалению, команда находится в психологической яме. Не во всех матчах мы уступили по игре. Многие из пропущенных нами голов стали следствием недостатка опыта. Кроме того, в каждом матче команда создает немало моментов для взятия ворот, но их реализации мешает недостаток мастерства. Так было и сегодня. Естественно, мы хотели выиграть. И поэтому и поменяли всю группу атаки», — цитирует Гунько «Спартака».
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