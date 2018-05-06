Гунько: «Спартак-2» находится в психологической яме»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Тюмени» (1:2) в матче 37-го тура ФНЛ.

«Выигрывает тот, кто забивает. К сожалению, имея во втором тайме полное преимущество и создав достаточно большое количество голевых моментов, мы не реализовали большинство из них. Футбол за это наказывает. Поэтому и получили в свои ворота необязательный гол на последней минуте матча.