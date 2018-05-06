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Топ-25 фото с открытия мотосезона в Волгограде
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Топ-25 фото с открытия мотосезона в Волгограде 

v1.ru 22 минуты назад
Фото: v1.ru
Больше трехсот любителей мотоциклов собрались вчера на парковке «Европа Сити Молл» для официального открытия мотосезона в Волгограде. На байкерском слёте можно было увидеть абсолютно разных двухколёсных и четырехколесных «железных коней». Для гонщиков устроили шоу-программу с показательными выступлениями мототехники и боями средневековья. Посмотреть, как проходил этот оглушительный слёт, можно в нашем фоторепортаже.
На байкерскую встречу снова пришла бесстрашная собака
Вторым пунктом назначения стала главная высота России — Мамаев курган. Байкеры устроили небольшой перерыв, после которого настоятель храма Всех Святых отец Георгий благословил всех в дальнейший путь и окропил святой водой.
Конечной остановкой для байкеров стала площадка хлебозавода. Железных всадников встречали рок-концертом, ароматным шашлыком и стриптизом.
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