Топ-25 фото с открытия мотосезона в Волгограде

Больше трехсот любителей мотоциклов собрались вчера на парковке «Европа Сити Молл» для официального открытия мотосезона в Волгограде. На байкерском слёте можно было увидеть абсолютно разных двухколёсных и четырехколесных «железных коней». Для гонщиков устроили шоу-программу с показательными выступлениями мототехники и боями средневековья. Посмотреть, как проходил этот оглушительный слёт, можно в нашем фоторепортаже.

На байкерскую встречу снова пришла бесстрашная собака

Вторым пунктом назначения стала главная высота России — Мамаев курган. Байкеры устроили небольшой перерыв, после которого настоятель храма Всех Святых отец Георгий благословил всех в дальнейший путь и окропил святой водой.

Конечной остановкой для байкеров стала площадка хлебозавода. Железных всадников встречали рок-концертом, ароматным шашлыком и стриптизом.