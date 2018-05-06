«Псков-747» может не заявиться в ПФЛ на следующий сезон 

Футбольный клуб «Псков-747» испытывает проблемы с заявкой на следующий сезон. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Игорь Васильев после домашнего матча с владимирским «Торпедо». «Конечно, нас нервирует эта информация, а как иначе? Сейчас такая ситуация… Пока конкретики по следующему сезону нет, это правда. И будет очень печально, если не удастся сохранить команду. Но пока никто не сказал: „Нет!“. Но и „да“ тоже пока не говорят», — заявил Игорь Васильев. Он добавил, что в сезоне 2017/18 команде предстоит играть еще около месяца и за это время «будет принято правильное решение». Ранее тренерский штаб «Псков-747» напрямую задал вопрос врио губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, получит ли клуб поддержку со стороны региона. Ведерников пообещал помощь, но также добавил, что «переговоры идут тяжело». Добавим, что в мае на стадионе «747» в рамках всероссийской акции по сохранению футбола в регионах пройдут мероприятия в поддержку клуба «Псков-747». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».