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Волгоградских фанатов просят показать свои флаги и баннеры перед чемпионатом мира
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Волгоградских фанатов просят показать свои флаги и баннеры перед чемпионатом мира 

v1.ru 14 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградцев, решивших прийти на матчи чемпионата мира с большими флагами и баннерами, просят заполнить специальные заявки и заранее сфотографировать свое творчество.
— Флаги размером два на полтора метра и больше должны быть согласованы с оргкомитетом «Россия-2018», — уточнили в оргкомитете. — Чтобы без проблем пройти на стадион, волгоградцам нужно заполнить специальную заявку и сделать цветную фотографию баннера или флага.
Организаторы матчей просят болельщиков заранее рассказать обо всех флешмобах или перформансах в поддержку любимых сборных.
— Волгоградцам нужно описать творческие задумки и сфотографировать элементы перформанса, — комментируют в оргкомитете. — Заявки, которые нужно подать не позднее 20 дней до матча, будут рассматриваться в режиме онлайн.
Найти образцы заявлений футбольные фанаты смогут на сайте Fan_book@loc2018.com (флаги и баннеры) или Perf_book@loc2018.com (перформанс).
На втором тестовом матче фанаты волгоградской команды принесли огромную растяжку «Ротор — он как родина. Его нужно просто любить!».
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