«Барселона» осталась без победы в «Эль-Класико»

«Барселона» сыграла вничью с мадридским «Реалом» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подопечные Эрнесто Вальверде с 45-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Серхи Роберто.

14 апреля каталонский клуб установил рекорд чемпионата Испании по продолжительности беспроигрышной серии. На тот момент команда провела 39 матчей без поражений.

После 35 матчей «Барселона» лидирует в Ла Лиге, имея в активе 87 очков. «Реал» занимает третье место с 72 очками.