ФК «Тамбов» сыграет в стыковых матчах за право выхода в РФПЛ

После победы над «Сибирью» и осечки «Балтики» в игре с «Динамо-СПб», ФК «Тамбов» досрочно занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.

Теперь тамбовскую команду ждут стыковые матчи и борьба за право выхода в РФПЛ. Соперником тамбовчан станет клуб, который займет итоговое 13-ое место по итогам сезона Премьер-лиги. 17 мая команда проведет первый стыковой матч в гостях, а 20 мая «Тамбов» сыграет в родных стенах.

Но главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев сообщил, что прежде чем обсуждать стыковые матчи, нужно сыграть с «Оренбургом». Напомним, финальный матч первенства пройдет 12 мая на домашнем поле.

«Наша задача — сыграть с «Оренбургом» и набрать необходимые нам очки. После этого будем разбирать соперника, который нам достанется. А какой смысл разбирать сейчас, если за нами идёт «Балтика», которая «грызёт» всех на всех фронтах. У нас впереди игра с лидером первенства. А они как «киллеры», даже когда сложно, забивают. Они забили с 80-й по 90-ю минуту большинство своих мячей. Так что пока надо разобраться с «Оренбургом», — отметил Андрей Талалаев.