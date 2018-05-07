Ещё
ФК «Тамбов» сыграет в стыковых матчах за право выхода в РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФК «Тамбов» сыграет в стыковых матчах за право выхода в РФПЛ 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
После победы над «Сибирью» и осечки «Балтики» в игре с «Динамо-СПб», ФК «Тамбов» досрочно занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
Теперь тамбовскую команду ждут стыковые матчи и борьба за право выхода в РФПЛ. Соперником тамбовчан станет клуб, который займет итоговое 13-ое место по итогам сезона Премьер-лиги. 17 мая команда проведет первый стыковой матч в гостях, а 20 мая «Тамбов» сыграет в родных стенах.
Но главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев сообщил, что прежде чем обсуждать стыковые матчи, нужно сыграть с «Оренбургом». Напомним, финальный матч первенства пройдет 12 мая на домашнем поле.
«Наша задача — сыграть с «Оренбургом» и набрать необходимые нам очки. После этого будем разбирать соперника, который нам достанется. А какой смысл разбирать сейчас, если за нами идёт «Балтика», которая «грызёт» всех на всех фронтах. У нас впереди игра с лидером первенства. А они как «киллеры», даже когда сложно, забивают. Они забили с 80-й по 90-ю минуту большинство своих мячей. Так что пока надо разобраться с «Оренбургом», — отметил Андрей Талалаев.
АиФ: последние новости
Тренер «Факел-Воронеж»: «Ребята преломили ход встречи» Воронежский «Факел» проиграл «Томи» и досрочно вылетел из ФНЛ В преддверии ЧМ-2018 по футболу Алексей Гордеев проверил стадион Воронежа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России239
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера80
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой133
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки16
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение