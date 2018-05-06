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Молодёжки «Рубина» и «Уфы» сыграли в результативную ничью
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Молодёжки «Рубина» и «Уфы» сыграли в результативную ничью 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Середняки Молодёжного первенства России «Рубин» и «Уфа» отметились результативной игрой в матче 29-го тура. Казанцы открыли счёт в середине первого тайма, но на перерыв уходили в роли догоняющих, однако все же разжились очками, сравняв счет на 73-й минуте — 2:2.
"Рубин" остался на седьмой строчке, его соперник расположился следом, отставая на одно очко.
Протокол игры
Рубин (мол.)
Уфа (мол.)
(1:0) 23'
31' Журавлёв Вячеслав (1:1)
45' (1:2)
(2:2) 73'
Тушев ЕгорЛукьянчиков КириллНиколов Игорь • Лукоянов Максим • Яковлев МихаилГилязутдинов ИльяГолдобин НикитаЧернов Антон • Зиганшин Григорий • Губанов ДмитрийТоргашов Никита
Чернов АлексейХазиев РусланДивеев ИгорьПатрашко Виктор • Виденеев Валентин • Емельянов Данила • Гумеров Даниэль • Власов Андрей • Кутлусурин Тимур • Мухаметшин Линар • Журавлёв Вячеслав
Запасные: Криворог МаркЕгоров АртёмПопов Никита
06 мая.
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