Молодёжки «Рубина» и «Уфы» сыграли в результативную ничью

Середняки Молодёжного первенства России «Рубин» и «Уфа» отметились результативной игрой в матче 29-го тура. Казанцы открыли счёт в середине первого тайма, но на перерыв уходили в роли догоняющих, однако все же разжились очками, сравняв счет на 73-й минуте — 2:2.

"Рубин" остался на седьмой строчке, его соперник расположился следом, отставая на одно очко.

Протокол игры

Рубин (мол.)

Уфа (мол.)

(1:0) 23'

45' (1:2)

(2:2) 73'

06 мая.