Чалов: «Божович поставил „Арсеналу“ правильную игру»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов осознает, что его команду ждёт непростое испытание в поединке с «Арсеналом».

"Арсенал" идёт по сезону очень хорошо, я так понимаю, Миодраг Божович поставил команде правильную игру, которая у неё получается. Об этом говорит, в частности, результативная ничья с "Зенитом" — 3:3. В команде появился форвард Артём Дзюба , который очень хорошо цепляется за мячи. Так что легко нам точно не будет, но мы обязаны побеждать.

А если вспоминать встречу первого круга, она сложилась для нас неудачно. Сам я на тот момент играл не всегда, но вышел в стартовом составе. Не могу сказать, что получилось хорошо. Но весь негатив, всё, что не удавалось, я оставил в минувшем году. Сейчас с новыми силами и свежей головой готов показывать на поле ту игру, которой от меня ждут", — цитирует форварда официальный сайт «армейцев».

Матч ЦСКА — «Арсенал» Тула начнётся в 19:00 по московскому времени.