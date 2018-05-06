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Бывший голкипер «Барселоны» Пинто отрезал свои 50-сантиметровые волосы в рамках борьбы с раком
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Бывший голкипер «Барселоны» Пинто отрезал свои 50-сантиметровые волосы в рамках борьбы с раком 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Таким образом известный в прошлом футболист решил привлечь внимание к важной для человечества проблеме:
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