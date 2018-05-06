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Чалов: «Легко против „Арсенала“ точно не будет, у них появился Дзюба»
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Чалов: «Легко против „Арсенала“ точно не будет, у них появился Дзюба» 

SPORT24.ru 24 минуты назад
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала».
«Арсенал» идет по сезону очень хорошо, я так понимаю, Миодраг Божович поставил команде правильную игру, которая у нее получается. Об этом говорит, в частности, результативная ничья с «Зенитом» — 3:3.
В команде появился форвард Артем Дзюба, который очень хорошо цепляется за мячи. Так что легко нам точно не будет, но мы обязаны побеждать. А если вспоминать встречу первого круга, она сложилась для нас неудачно. Сам я на тот момент играл не всегда, но вышел в стартовом составе. Не могу сказать, что получилось хорошо.
Но весь негатив, все, что не удавалось, я оставил в минувшем году. Сейчас с новыми силами и свежей головой готов показывать на поле ту игру, которой от меня ждут», — приводит слова Чалова пресс-служба «армейцев».
Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится сегодня, 6 мая. Начало игры — 19:00 по московскому времени.
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