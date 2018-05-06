Федор Чалов: В «Арсенале» появился Дзюба, легко нам точно не будет

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал предстоящий матч 29-го тура премьер-лиги с «Арсеналом».

«Арсенал» идет по сезону очень хорошо, я так понимаю, Миодраг Божович поставил команде правильную игру, которая у нее получается, — приводит слова Чалова официальный сайт ЦСКА. — Об этом говорит, в частности, результативная ничья с «Зенитом» — 3:3. В команде появился форвард Артем Дзюба , который очень хорошо цепляется за мячи. Так что легко нам точно не будет, но мы обязаны побеждать.

А если вспоминать встречу первого круга, она сложилась для нас неудачно. Сам я на тот момент играл не всегда, но вышел в стартовом составе. Не могу сказать, что получилось хорошо».

Напомним, матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет 6 мая на «ВЭБ Арене». Начало — 19:00 (мск).