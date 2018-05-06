По сравнению с поединком против «Ротора», в стартовом составе самарцев произошло всего одно изменение. Вместо Дмитрия Ятченко, который пропустит встречу из-за перебора карточек, на поле выйдет Али Гаджибеков. Также отметим отсутствие в заявке на игру Данилы Кленкина. Он также не сможет принять участие в матче из-за перебора предупреждений.
"Крылья Советов": 14 Конюхов, 5 Гаджибеков, 90 Бурлак, 6 Надсон, 2 Башкиров, 9 Чочиев, 10 Алиев, 15 Зотов, 20 Мияйлович, 7 Соболев, 8 Корниленко.
Запасные: 28 Леонов, 4 Таранов, 22 Самодин, 25 Кулик, 42 Тихонов, 64 Ланин, 77 Георгиевский, 87 Бобер.
"Кубань": 22 Дюпин, 28 Байрыев, 14 Клещенко, 43 Бугаев, 23 Марков, 19 Гай, 77 Лобкарев, 8 Алейник, 10 Маляров, 20 Обухов, 99 Гогниев.
Запасные: 79 Москаленко, 3 Гапон, 31 Завезен, 90 Нурисов, 26 Бендзь.
Матч «Крылья Советов» — «Кубань» начнется на стадионе «Самара Арена» в 17:00. Игра будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч. Наш спорт». Также будет доступна радиотрансляция на волнах «Самара Максимум» 104.3 FM (комментатор — Андрей Миронов).