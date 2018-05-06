Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона 

Английская премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего футболиста сезона-2017/18.
В список претендентов вошли нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, полузащитники «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и Рахим Стерлинг, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, защитник «Бернли» Джеймс Тарковски и голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хея.
Голосование завершится 10 мая.
Салах ранее был признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).