Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона

Английская премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего футболиста сезона-2017/18.

Голосование завершится 10 мая.

Салах ранее был признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).