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Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона
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Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона 

Р-Спорт 49 минут назад
Английская премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего футболиста сезона-2017/18.
В список претендентов вошли нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, полузащитники «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и Рахим Стерлинг, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, защитник «Бернли» Джеймс Тарковски и голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хея.
Голосование завершится 10 мая.
Салах ранее был признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
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