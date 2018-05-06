Ученые создали ультратонкую мембрану, которая превращает глаза в лазеры

Ученые из Университета Сент-Эндрюса создали сверхтонкий мембранный лазер из органических полупроводников, который можно безопасно использовать в человеческом глазу.

Хотя изобретение все еще, не позволяет владельцу получить сверхчеловеческое зрение, но технология значительно приблизилась к этому. Окулярный лазер способен идентифицировать прямые линии на плоском фоне, нули и единицы цифрового штрихкода, и может применяться в области безопасности, биофотоники и фотомедицины.

Несмотря на то, что мембрана является сверхтонкой и гибкой, она достаточно прочная и сохраняет свои оптические свойства даже после 3 месяцев нахождения на контактной линзе или банкноте.

Изобретение может находиться в мягкой среде, на мобильных датчиках или применяться для аутентификации купюр будущего. Член команды профессор Malte Gather говорит, что их работа ознаменовала новый этап в развитии лазеров.

Ранее мы писали, что новые контактные линзы помогут дальтоникам различать цвета.

текст: Иван Маличенко, фото: M83— Midnight City, University of St Andrews