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Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в веломарше «Знамя Победы»
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Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в веломарше «Знамя Победы» 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе преодоления маршрута участники веломарша посетили мемориалы Воинской Славы и памятные места.
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в веломарше «Знамя Победы», посвященном 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Веломарш проходил в два этапа и осуществлялся на протяжении 5 дней. Первый этап охватил маршрут: Тирасполь — Бендеры — Кицканы — Тирасполь — Слободзея — Днестровск — Первомайск. Второй этап пролегал по маршруту Каменка — Рыбница — Дубоссары — Григориополь — Тирасполь, который составил около 200 километров.
В ходе преодоления маршрута участники веломарша посетили мемориалы Воинской Славы и памятные места, которые находятся в регионе и увековечивают память участников Великой Отечественной войны.
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