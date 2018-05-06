Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в веломарше «Знамя Победы»

В ходе преодоления маршрута участники веломарша посетили мемориалы Воинской Славы и памятные места.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в веломарше «Знамя Победы», посвященном 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Веломарш проходил в два этапа и осуществлялся на протяжении 5 дней. Первый этап охватил маршрут: Тирасполь — Бендеры — Кицканы — Тирасполь — Слободзея — Днестровск — Первомайск. Второй этап пролегал по маршруту Каменка — Рыбница — Дубоссары — Григориополь — Тирасполь, который составил около 200 километров.

В ходе преодоления маршрута участники веломарша посетили мемориалы Воинской Славы и памятные места, которые находятся в регионе и увековечивают память участников Великой Отечественной войны.