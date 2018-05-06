«Интер» одержал победу над «Удинезе» на выезде

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Удинезе» принимал на своём поле миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Андреа Раноккия , Рафинья, Мауро Икарди и Борха Валеро. В начале второго тайма с поля был удалён полузащитник «Удинезе» Секо Фофана , получивший прямую красную карточку за грубую игру.

Таким образом, «Удинезе» продолжил серию без побед в чемпионате Италии, увеличив её до 14-ти матчей. «Удинезе» (34 очка) располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» (69) находится на пятой строчке.