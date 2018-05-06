Кришито назвал три главные проблемы «Зенита»

— Сложно что-то сказать. Мы пытались, мы сражались, но, как и в предыдущих матчах, столкнулись с проблемой — мы не можем забить гол. К сожалению, для нас «Локомотив» открыл счет за три минуты до конца основного времени матча, и этот мяч принес ему чемпионство, — приводит слова итальянца клубный сайт «Зенита».

— Вы же знали, что если «Локомотив» победит, то досрочно оформит чемпионство?

— Конечно, естественно. Можем только поздравить его с завоеванием титула. Он это заслужил по итогам сезона своей игрой.

— То, что «Локомотив» стал чемпионом, — это самое большое разочарование по итогам матча?

— Если подводить итоги сезона, то да. Мы начали очень хорошо, но потом у нас появились проблемы — много раз сыграли со счетом 0:0, много раз не могли забить. Все прекрасно понимают, что без забитых мячей не бывает побед. Могу только выразить надежду, что в следующем сезоне «Зенит» станет чемпионом.

— Можете выделить три ключевые проблемы, с которыми столкнулся «Зенит» по ходу сезона?

— Первая — отсутствие забитых мячей. Вторая — небольшое невезение. Третья — травмы, поскольку мы потеряли множество футболистов из-за повреждений. Но «Зенит» — очень молодая команда, которой требуется время, чтобы раскрыть свой потенциал.

— Да, но многие болельщики отмечают, что в игре с «Локомотивом» самые возрастные футболисты «Зенита», вы и Жирков, выглядели лучше всех.

— Иногда я могу играть хорошо, иногда — не очень, но я всегда стараюсь выкладываться на сто процентов. Как мне кажется, это самое главное. На протяжении семи лет в «Зените» я отдавался на триста процентов.

— Вы поздравили игроков «Локомотива» с победой?

— Ну, у меня не было времени, чтобы им что-то сказать лично — они радовались на поле и готовились к празднованию трофея. Еще раз скажу: поздравляю «Локомотив» с чемпионством. Надеюсь, в следующем сезоне титул выиграет «Зенит».

— То есть вы не видели, как «Локомотив» праздновал трофей?

— Нет, это для меня не имеет значения.

— Я играл два-три года с Денисовым, да. Он хороший парень, и я рад за него. Конечно, сейчас он счастлив, но я не думаю, что Денисов рад победе над «Зенитом». Уверен, в глубине души он все еще любит наш клуб.

— Четвертое или пятое место по итогам сезона — это ведь уже не так важно?

— Да. Нашей задачей было место в тройке. «Зенит» — это топ-клуб, и он должен играть в главном клубном турнире континента.