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Куляш переходит в «Северсталь»
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Куляш переходит в «Северсталь» 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Как стало известно «СЭ», защитник Денис Куляш продолжит карьеру в "Северстали". Хоккеист оформит отношения с клубом из Вологодской области в ближайшее время. Прошлый сезон 34-летний игрок провел в «Автомобилисте».
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