Канада забросила Корее десять шайб на чемпионате мира

Канада в матче группового турнира чемпионата мира разгромила Корею со счетом 10:0. Дубль оформил Тайсон Жост. Канада временно вышла на второе место в группе B. Корея идет последней. Чемпионат мира Группа B Корея — Канада — 0:10 (0:2, 0:6, 0:2) Голы: Ньюджент-Хопкинс — 1 (Шворц, Макдэвид), 8:41 — 0:1. Жост — 1 (Эберле, Барзал), 17:16 — 0:2. Парэйко — 2 (бол., Макдэвид, Экблад), 21:07 — 0:3. О`Райлли — 2 (бол., Барзал), 21:57 — 0:4. Дюбуа — 2 (Эдмундсон, Пажо), 22:32 — 0:5. Шенн — 1 (бол., Экблад, Бэйли), 27:33 — 0:6. Жост — 2 (Хорват, Дюбуа), 36:24 — 0:7. Эдмундсон — 1 (Барзал, Бовилье), 36:42 — 0:8. Макдэвид — 1 (Пулок, Дюбуа), 44:40 — 0:9. Эберле — 1 (Эдмундсон, Жост), 48:55 — 0:10. Вратари: Далтон (Пак Сон Дже, 36:42) — Макэлхинни. Штраф: 10 — 6. Броски: 25 (9+6+10) — 50 (19+23+8). Судьи: Гофман, Рантала. 6 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen. 3902 зрителя.