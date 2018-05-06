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Канада забросила Корее десять шайб на чемпионате мира
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Канада забросила Корее десять шайб на чемпионате мира 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Канада в матче группового турнира чемпионата мира разгромила Корею со счетом 10:0. Дубль оформил Тайсон Жост.
Канада временно вышла на второе место в группе B. Корея идет последней.
Чемпионат мира
Группа B  Корея — Канада — 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)
Голы: Ньюджент-Хопкинс — 1 (Шворц, Макдэвид), 8:41 — 0:1. Жост — 1 (Эберле, Барзал), 17:16 — 0:2. Парэйко — 2 (бол., Макдэвид, Экблад), 21:07 — 0:3. О`Райлли — 2 (бол., Барзал), 21:57 — 0:4. Дюбуа — 2 (Эдмундсон, Пажо), 22:32 — 0:5. Шенн — 1 (бол., Экблад, Бэйли), 27:33 — 0:6. Жост — 2 (Хорват, Дюбуа), 36:24 — 0:7. Эдмундсон — 1 (Барзал, Бовилье), 36:42 — 0:8. Макдэвид — 1 (Пулок, Дюбуа), 44:40 — 0:9. Эберле — 1 (Эдмундсон, Жост), 48:55 — 0:10.
Вратари: Далтон (Пак Сон Дже, 36:42) — Макэлхинни.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 25 (9+6+10) — 50 (19+23+8).
Судьи: Гофман, Рантала.
6 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen. 3902 зрителя.
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