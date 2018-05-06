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Гаджи Гаджиев: «Верю, что на „Самара Арене“ будут полные трибуны»
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Гаджи Гаджиев: «Верю, что на „Самара Арене“ будут полные трибуны» 

Волга Ньюс 21 минуту назад
«Если заехать в небольшой городишко на старенький стадиончик, у футболистов будут одни эмоции. А если на стадион, где играет »Реал Мадрид", то совсем другие. Как говорит Юрий Павлович Сёмин, которого я хочу поздравить с чемпионским титулом РФПЛ, «без эмоций в хороший футбол не сыграешь». Конечно, сравнения со стадионом «Металлург» быть не может — хвала ему, но он свое отслужил. Очень хорошие впечатления от стадиона. Конечно, сразу вспоминается 2004 год, когда «Крылья» играли при полных трибунах старого стадиона. Верю, что и тут будут полные трибуны", — поделился Гаджи Гаджиев.
Он также отметил, что футболистам может быть сложно играть тестовые матчи. «Заполненный стадион является допингом не только для команды хозяев, но и для гостей. Я был в Санкт-Петербурге с „Амкаром“, знаю, как это вдохновляет. Мы перекинулись двумя словами с Андреем Тихоновым, и он сказал, что предыдущий матч на новом стадионе команда провела как будто бы в гостях», — рассказал Гаджиев.
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