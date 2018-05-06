Михеев: «Здорово, что получилось забить хороший гол Австрии, шайбу забрал»

Нападающий сборной России Илья Михеев прокомментировал победу над Австрией (7:0) в матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Михеев отметился одной заброшенной шайбой.

«Здорово, что получилось забить такой хороший гол. Шайбу, конечно, забрал. Выиграли на сбрасывании. Случилась смена скоростей, соперник стоял спиной, а я — лицом. Сложно сказать, кто из наших оппонентов был сильнее. Моментами французы, моментами — австрийцы.

Был первый раз на Евротуре, и там, чего скрывать, были серьезные команды. Сейчас полегче. Но у нас свои задачи, которые надо решать. Посвящен ли этот гол будущему клубу СКА? Нет-нет-нет. Настоящему, «Авангарду».

Мы все работаем на команду и друг на друга. На собраниях отдельно разбираем игру, ошибки. Тренеры показывали, как обороняться. Позавчера второй период полностью провалили. Сегодня, считаю, у нас не было таких больших отрезков. Где-то моментами и сменами было, но не много.