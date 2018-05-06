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Михеев: «Здорово, что получилось забить хороший гол Австрии, шайбу забрал»
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Михеев: «Здорово, что получилось забить хороший гол Австрии, шайбу забрал» 

SPORT24.ru 11 минут назад
Фото: Новый Омск
Нападающий сборной России Илья Михеев прокомментировал победу над Австрией (7:0) в матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Михеев отметился одной заброшенной шайбой.
«Здорово, что получилось забить такой хороший гол. Шайбу, конечно, забрал. Выиграли на сбрасывании. Случилась смена скоростей, соперник стоял спиной, а я — лицом. Сложно сказать, кто из наших оппонентов был сильнее. Моментами французы, моментами — австрийцы.
Был первый раз на Евротуре, и там, чего скрывать, были серьезные команды. Сейчас полегче. Но у нас свои задачи, которые надо решать. Посвящен ли этот гол будущему клубу СКА? Нет-нет-нет. Настоящему, «Авангарду».
Мы все работаем на команду и друг на друга. На собраниях отдельно разбираем игру, ошибки. Тренеры показывали, как обороняться. Позавчера второй период полностью провалили. Сегодня, считаю, у нас не было таких больших отрезков. Где-то моментами и сменами было, но не много.
Организация турнира на высоком уровне, много прессы. Все интересно. Не растерялись», — передает слова Михеева корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева.
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