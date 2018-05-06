Илья Михеев: Я был на Евротуре, а там соперники посерьезнее, чего скрывать

— Шайбу забрал, хороший гол получился. Выиграли вбрасывание, смена скоростей, я смог обыграть соперника. Сложно сказать, кто больше понравился — австрийцы или французы. Артем Анисимов : Проще на чемпионате мира точно не будет РИА «Новости». Атмосферу чемпионата мира почувствовал, но я уже был на Евротуре, а там соперники посерьезнее, чего скрывать. Тут полегче. Но у нас свои задачи, нам надо их решать, — передает слова Михеева Напомним, в своем первом матче сборная России с таким же счетом победила Францию. Сборная России, продолжающая лидировать в группе A, в понедельник проведет свой третий матч с Белоруссией.