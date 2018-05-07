Финдиректор «Молота-Прикамье» рассказала о шансах клуба остаться в ВХЛ

Перминова отметила, что произошла значительная оптимизация бюджета клуба. «Мы сократили расходы практически по всем направлениям. Если бы кому-то пришло в голову применить к нашей деятельности функционально-стоимостной анализ, мы были бы на высоте. Клуб находится на лидирующих позициях по посещаемости. Мы на 1 месте среди российских клубов ВХЛ. Безусловно, интерес к нашим мероприятиям возрос, и это не может не радовать», — заявила финансовый директор.

Также она особо отметила, что изменена форма заявки на следующий сезон в Высшей хоккейной лиге. Обязательным стало приложение спонсорских контрактов. «Думаю, что это сделано для того, чтобы клубы, участвующие в чемпионате, документами подтверждали свои финансовые возможности и не снимались по этим основаниям в разгар соревнований. Ранее достаточным было указать цифры бюджета и предоставление гарантийного письма от органов власти», — пояснила Перминова

Сейчас «Молот-Прикамье» ожидает такого гарантийного письма от минспорта Пермского края. Оно гарантирует финансирование клуба в ходе сезона в размере не менее 100 млн рублей.

На вопрос о том, что клуб может не принять участие в новом сезоне ВХЛ, Светлана Перминова ответила: «Поживем — увидим. Сейчас главное произвести окончательные расчеты за прошедший сезон и подтвердить финансовые гарантии на будущий».

Фото: hc-molot.ru