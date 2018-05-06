Виктор Антихович: «В качестве соперников „КС“ на этой арене хочется видеть элитные клубы» 

Волга Ньюс: последние новости

После первого тайма "Крылья" обыгрывают "Кубань" со счетом 1:0

Евгений Бушманов: "Желаю "Крыльям Советов" побед на новом стадионе"

В Тимоффевке на земле, отданной под производство, открыли ночной клуб