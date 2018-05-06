Виктор Антихович: «В качестве соперников „КС“ на этой арене хочется видеть элитные клубы» 

«Замечательная чаша. Правда, мне не понравился подход к стадиону: многое не доделано, мало указателей. Но это бывает у всех новых арен. Стадион — подарок для города. Замечательная акустика, освещение, газон, с любого места хорошо видно поле — о таком можно только мечтать. Я был на многих новых стадионах — в Сочи, Казани, Санкт-Петербурге, Волгограде. Да, есть более благоустроенные арены. Но до чемпионата мира в Самаре, уверен, все успеют доделать», — отметил Антихович. «В сегодняшнем матче от „Крыльев“ жду только победы. У „Енисея“ сложный матч в Ярославле, и может быть, этой игрой „Крыльям“ удастся решить задачу на сезон. Футболисты это знают. А нам, конечно, хочется видеть на этой арене в качестве соперников элитные клубы — »Спартак", ЦСКА и так далее. Тогда стадион всегда будет полон", — сказал Виктор Антихович.