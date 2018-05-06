«Томь» обыграла «Ротор-Волгоград» и покинула зону вылета 

«Томь» в матче 37-го тура первенства ФНЛ дома нанесла поражение «Ротор-Волгограду» — 1:0. Единственный мяч на счету Алексея Померко. Сибирский клуб покинул зону вылета.
37-й тур "Томь" (Томск) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 1:0 (0:0)
Гол: Померко, 69.
"Томь": Мелихов, Микуцкис, Иванов, Зуйков, Пульич, Пугин (Деобальд, 80), Кухарчук (Сасин, 87), Померко, Казаев, Абдулавов (Гирдвайнис, 90+1), Саная (Павленко, 67).
"Ротор-Волгоград": Заболотный, Косицин (Крутов, 56), Климов, Ионов, Пискунов, Сысуев, Горбанец (Друзин, 46), Султонов (Николаев, 87), Кузнецов, Романенко, Аппаев (Вотинов, 63).
Предупреждения: Саная, 19. Ионов, 52. Кухарчук, 64. Казаев, 77. Абдулавов, 88. Мелихов, 90+2.
Судья: Сухой (Люберцы).
6 мая. Томск. Стадион «Труд».