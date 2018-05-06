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Поклонники Fortnite застроили гигантский кратер на карте во время «королевской битвы»
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Поклонники Fortnite застроили гигантский кратер на карте во время «королевской битвы» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
На это потребовалось несколько попыток и больше двадцати пяти тысяч единиц ресурсов.
После обновления версии 4.0 и началом очередного сезона, на месте локации Dusty Depot («Пыльный склад») на карте Fortnite появился кратер, оставшийся от кометы.
Несмотря на его внушительные размеры, группа игроков под руководством стримера Muselk задалась целью застроить его целиком прямо во время командного матча в режиме Battle Royale.
Препятствием для них стала не только нехватка ресурсов, но и другие игроки, пытающиеся разрушить их постройку или просто убить их. Несколько попыток провалились именно из-за этого.
Сам стример возмущался такому поведению, периодически срываясь на крик: «Как вообще кто-то может при виде такой красоты начать стрелять?!»
Иногда Muselk и товарищам просто не везло: кратер оказывался за пределами безопасной зоны слишком быстро, и всё приходилось начинать заново.
Однако постепенно к их матчам стали присоединяться зрители прямой трансляции на Twitch. В свою очередь, противники, осознав, чего добиваются игроки, начали помогать им целыми командами, добывая ресурсы и отстраивая «крышу» кратера с разных концов.
В какой-то момент компания негласно поделилась на «строителей» и «охрану», поставив часовых у краёв конструкции.
В итоге Muselk и его команде удалось закончить работу за три часа, как раз перед тем, как безопасная зона снова уменьшилась.
На «крышу» для кратера, занимающего примерно одну семидесятую часть карты, ушло более двадцати пяти тысяч единиц разных ресурсов. По подсчётам стримера, если размер всей карты — около 550 гектаров, то площадь углубления — почти восемь гектаров (более 78 тысяч квадратных метров).
#фан #fortnite #игры
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