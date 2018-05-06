Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в Инстаграме опубликовал фотографию на фоне самолета. Форвард отметил эту публикацию хэштегом «эль класико».
Отметим, что восстанавливающийся от травмы Кокорин в начале апреля посетил матч 1/4 финала Лиги чемпионов — «Рома» — «Барселона».
Матч 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» — "Реал" состоится сегодня, 6 мая. Начало игры — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
#elclásico
Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) 6 Май 2018 в 5:20 PDT