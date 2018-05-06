Легкие наркотики под тяжелый хоккей. Как болельщики отрываются на ЧМ в Дании

Путевые заметки из Копенгагена, где сборная России разносит соперников на чемпионате мира.

Не сказать, что после пары дней в Копенгагене чувствуешь здесь себя как дома. Но дискомфорта почти не испытываешь. Успели изучить продуктовые магазины возле дома — цены могут отличаться процентов на 20-30. Но мясо, яйца, овощи все равно дороже, чем в России. Зато свежие. А какая клубника! За нее не жалко отдать 250 рублей (за маленькую коробочку).

Вместо пива — апельсиновый фреш

В столице Дании умиротворенно. Живу я в квартире на первом этаже с выходом во внутренний дворик в новом районе в 20 минутах езды от хоккейной арены. Рядом канал, где по утрам на скамейке собираются мужчины лет сорока и пьют свежевыжатый апельсиновый сок и кофе. Идиллия и без пива. Когда рассказала об этом Владиславу Гаврикову , он, кажется, даже начал немного завидовать.

В гостинице сборной России все слишком чопорно. Только немного шумят постояльцы — болельщики из Чехии и Словакии, которые заселялись уже не совсем трезвыми. В отель пришлось даже дополнительную охрану поставить. Теперь вместо обычных двух полицейских их там шесть.

На улицах очень чисто, при том что не так много мусорных баков и вокруг стройка. Копенгаген активно застраивается, но при этом в новых районах рядом с центром много квартир выставлено на продажу. Например, двуспальные апартаменты с большой кухней, гостиной и балконом продаются за 3 млн датских крон (30 млн рублей). Как в хорошем районе Москвы!

Христиания

Грустно только, что почти не ощущается духа чемпионата мира. По городу слишком мало рекламы, изредка только встречаешь болельщиков в джерси своих сборных. Вчера с коллегами забрели в автономный район Копенгагена — Христиания. Здесь царит дух свободы, потому что разрешены легкие наркотики. Их можно купить прямо на улице, только фотографировать ничего нельзя. Этот район еще называют «государство в государстве», и все люди в нем на одной волне. О хоккее точно никто не думает. Туристы тоже захаживают, встретила россиян. И им вообще было по барабану, что завтра — матч с Австрией. В хоккейных кругах уже шутят, что Христиания — самое лучшее место в Копенгагене, а «Роял Арена» и рядом не стояла.

Около арены «движуха» есть, но не такая уж и сильная. Чехи, словенцы, русские в основном сидят на скамейках и пьют из банок пиво, купленное в супермаркете. А то в фан-зоне разоришься! Русские фанаты веселятся, поют песни и машут флагами.

На трибунах обнаружились и болельщики из Австрии. Забавно, что их было даже меньше, чем шведов. Фанатов «Тре Крунур» здесь больше всех, потому что от Мальме можно добраться на машине, поезде или автобусе за 50 минут через Эресуннский мост — самую длинную совмещенную дорогу и железнодорожный мост в Европе. Вот только удовольствие дорогое. Если ты на машине, то придется заплатить 48 евро в одну сторону. На общественном транспорте гораздо дешевле. Вы только представьте, сколько примчит людей на матч Россия — Швеция 15 мая! Жалко, что в составе шведской сборной нет ни одного игрока, родившегося в Мальме. Получилась бы красивая история.

Ждать самого важного матча для сборной России матча на групповом этапе еще больше недели. Пока, в матчах с участием команды Воробьева на льду вообще нет никакой борьбы. Французы и австрийцы выглядели на фоне действующих олимпийских чемпионов школьниками. По большому счету чемпионат мира для сборной России начинается 10 мая игрой с Чехией, и то соперник выглядит пока не ахти. А ведь мировое первенство может быстро закончится — 17 мая четвертьфинал, угроза вылета и все. Обратно в Новогорск…

Так что самое время ехать в центр Копенгагена, гулять по набережным, кататься на лодках по каналам и посетить Христианию. Чтобы прочувствовать свободный дух Дании.

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