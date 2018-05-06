Евсеев: «Амкару» отступать было некуда, в случае осечки готовились бы к стыкам 

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 29-го тура РФПЛ.
«Мы выиграли со счётом 2:0. Ребята, конечно, выплеснули все эмоции. В принципе, мы готовились очень основательно к сопернику, потому что на этом стадионе они играют в атаку, недавно обыграли „Спартак“. В первом тайме наша команда контратаковала, прессинговала, и был эпизод, когда отняли мяч, но не распределились им. Видимо, нам где-то вернулось, потому что с «Рубином» пропустили со стандарта, со «Спартаком» тоже. Отрабатывали и сегодня сами забили со стандарта. Можно ли сказать, что сегодня очки нам были нужнее? Любая победа нужна обеим командам. Чемпионат состоит из 30 игр, и в каждой мы настраиваемся на победу. Да, мы оказались в такой ситуации, что отступать уже было некуда. Если бы мы не выиграли, то готовились бы к стыкам», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».