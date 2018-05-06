Артем Анисимов: «Больше общаться с журналистами? Все равно спрашиваете одно и то же» 

Центрфорвард сборной России Артем Анисимов подвел итоги матча группового турнира чемпионата мира с Австрией (7:0) и отметил, что во втором периоде команда нашла свою игру. По его словам, нужно прогрессировать.
— Они начали очень агрессивно, — отметил Анисимов. — Создавали нам проблемы, мы не могли выходить из своей зоны. Потом переломили ход встречи, забили. Во втором периоде нашли свою игру.
— После тренировки вы вместе с Григоренко общались с журналистами. Поэтому здорово сегодня сыграли?
— Нет (улыбается).
— Будете больше с нами общаться?
— Вы все равно одно и то же спрашиваете. Я одно и то же отвечаю.
— После французов говорили о проблеме во втором периоде?
— Надо начинать его лучше.
— Самим интересно начинать турнир со слабыми соперниками?
— Конечно. Каждый матч интересен по-своему. Надо настраиваться на каждую игру одинаково, и больше, чем на предыдущий. Надо прогрессировать и идти вперед.
— Соперников смотрите?
— Только лучшие моменты после игры. Надо отдохнуть.
— НХЛ?
— Не буду смотреть. (Игорь ЕРОНКО)
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