Ещё
Артем Анисимов: «Больше общаться с журналистами? Все равно спрашиваете одно и то же»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артем Анисимов: «Больше общаться с журналистами? Все равно спрашиваете одно и то же» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Центрфорвард сборной России Артем Анисимов подвел итоги матча группового турнира чемпионата мира с Австрией (7:0) и отметил, что во втором периоде команда нашла свою игру. По его словам, нужно прогрессировать.
— Они начали очень агрессивно, — отметил Анисимов. — Создавали нам проблемы, мы не могли выходить из своей зоны. Потом переломили ход встречи, забили. Во втором периоде нашли свою игру.
— После тренировки вы вместе с Григоренко общались с журналистами. Поэтому здорово сегодня сыграли?
— Нет (улыбается).
— Будете больше с нами общаться?
— Вы все равно одно и то же спрашиваете. Я одно и то же отвечаю.
— После французов говорили о проблеме во втором периоде?
— Надо начинать его лучше.
— Самим интересно начинать турнир со слабыми соперниками?
— Конечно. Каждый матч интересен по-своему. Надо настраиваться на каждую игру одинаково, и больше, чем на предыдущий. Надо прогрессировать и идти вперед.
— Соперников смотрите?
— Только лучшие моменты после игры. Надо отдохнуть.
— НХЛ?
— Не буду смотреть. (Игорь ЕРОНКО)
Все о чемпионате мира по хоккею
Спорт-Экспресс: последние новости
Кокорин отправился на матч "Барселона" - "Реал" Вадим Евсеев: "Амкару" отступать сегодня было некуда" Канада забросила Кореи десять шайб на чемпионате мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд18
Медведеву обвинили в предательстве39
Сборная России разгромила Австрию43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение