Артем Анисимов: «Больше общаться с журналистами? Все равно спрашиваете одно и то же»

Центрфорвард сборной России Артем Анисимов подвел итоги матча группового турнира чемпионата мира с Австрией (7:0) и отметил, что во втором периоде команда нашла свою игру. По его словам, нужно прогрессировать.

— Они начали очень агрессивно, — отметил Анисимов. — Создавали нам проблемы, мы не могли выходить из своей зоны. Потом переломили ход встречи, забили. Во втором периоде нашли свою игру.

— После тренировки вы вместе с Григоренко общались с журналистами. Поэтому здорово сегодня сыграли?

— Нет (улыбается).

— Будете больше с нами общаться?

— Вы все равно одно и то же спрашиваете. Я одно и то же отвечаю.

— После французов говорили о проблеме во втором периоде?

— Надо начинать его лучше.

— Самим интересно начинать турнир со слабыми соперниками?

— Конечно. Каждый матч интересен по-своему. Надо настраиваться на каждую игру одинаково, и больше, чем на предыдущий. Надо прогрессировать и идти вперед.

— Соперников смотрите?

— Только лучшие моменты после игры. Надо отдохнуть.

— НХЛ?

— Не буду смотреть. (Игорь ЕРОНКО)

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