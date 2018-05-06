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«Барселона» — «Реал»: котировки букмекеров на «класико»
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«Барселона» — «Реал»: котировки букмекеров на «класико» 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита центрального матча 36-го тура Примеры «Барселона» — «Реал». Начало класико запланировано на 21:45 по московскому времени.
Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на каталонцев за 1.75. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 4.50. Поставить на ничью можно за 4.10.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.72, а на ТМ 3,5 гола — за 2.00.
Коэффициент на разгромную победу хозяев — 4.50. Самые вероятные авторы голов — Лионель Месси (1.60) и Луис Суарес (1.70).
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