«Барселона» — «Реал»: котировки букмекеров на «класико»

Букмекеры назвали фаворита центрального матча 36-го тура Примеры «Барселона» — «Реал» . Начало класико запланировано на 21:45 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на каталонцев за 1.75. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 4.50. Поставить на ничью можно за 4.10.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.72, а на ТМ 3,5 гола — за 2.00.