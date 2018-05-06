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«Урал» — «Амкар». Тарханов отметил «автобусы» пермяков
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«Урал» — «Амкар». Тарханов отметил «автобусы» пермяков 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов посетовал на реализацию в матче 29-го тура чемпионата России против «Амкара» (0:2). По его словам, соперник уверенно действовал в обороне.
— «Амкар» хорошо защищается, практически всей командой, — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол». — Оба тайма выстраивали «автобусы». В двух моментах мы ошиблись: при угловом и когда в конце бросились все вперед. Ну и пенальти не забили. Было много передач, в том числе с флангов, но они все выиграли у нас.
Урал — Амкар
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