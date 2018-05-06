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Итальянский журналист Брага: Семин сейчас почти что бог
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Итальянский журналист Брага: Семин сейчас почти что бог 

Советский спорт 1 час назад
Обыграв накануне «Зенит» (1:0) в 29-м туре РФПЛ, красно-зеленые обеспечили себе золотые медали первенства.
— Чемпионство заслужил «Локомотив». Не "Спартак", не ЦСКА, а именно «Локомотив», — сказал Блага. — Железнодорожники долгое время шли на первом месте и только в концовке чуть притормозили из-за волнения и усталости. Ну и, конечно, им помог оформить чемпионство досрочно «Спартак», недавно проигравший «Уралу» и «Ахмату». Полтора года назад я сказал, что Семин не бог и не может сотворить чуда. А сейчас он почти что бог. Сыграла ставка «Локо» на Фарфана, который, несмотря на свой возраст, был одним из лучших. Во многом ключевым событием для «Локомотива» стала его крупная выездная победа в конце первого круга над «Зенитом», после которой он вышел на чистое первое место, потеснив главного на тот момент фаворита. Я рад, что в последние четыре года чемпионом России каждый раз становится новая команда. Перед сезоном я называл пять претендентов на чемпионство, и «Локомотива» среди них не было. Да и сами железнодорожники, я думаю, сначала не верили в возможность завоевания золота. Это значит, что премьер-лига всегда непредсказуема, интересна и открыта для всех команд. Но это не значит, что чемпионат России слабый.
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