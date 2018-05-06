Сотни ростовчан останутся без электричества на следующей неделе

Десятки домов в разных районах Ростова будут обесточены с 7 по 11 мая. График отключений публикуют «Ростовские городские электросети».

Так, в понедельник, 7 мая, свет отключат по адресам:

ул. Доброхимовская, 1–11, 2–18;

ул. 1-я Краснодарская, 3, 15, 6–32;

ул. 2-я Краснодарская, 2–10, 23–65;

ул. 1-я Круговая, 13;

ул. Коминтерна, 3–27, 4–34;

ул. Ревкомовская, 32–48, 33–49;

ул. Парижской Коммуны, 1–23, 2–36;

пер. Таджикский, 1–9, 2–8;

ул. Малюгиной, 214/1–22;

пр-т 40 лет Победы, 53ж, 63/5, 63/6, а, 63/7, Б, 63/8а, Б, в, г, д, 63/9, 63/10.

Во вторник, 8 мая, без электричества останутся жители следующих домов:

пер. Джамбульский, 2–18, 1–13;

ул. Нансена, 48–56;

пер. Грушевский, 2–10, 1–14;

ул. Фёдора Зявкина 14–22;

ул. Пермская, 23–25;

пр-т 40 лет Победы, 65/3в, г, 65/6, 65/6а, 65/6Б, 65/6д, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 69/6;

ул. Ларина, 4, 6, 6а, 6/1, 10, 12, 14, 16;

ул. Погодина, 15/1;

ул. Герасименко, 3/1;

пер. Ашхабадский, 12;

ул. 1-я Круговая, 1–9, 2–12;

ул. 2-я Круговая, 3–17, 4–18;

ул. 3-я Круговая, 3, 6;

ул. Парижской Коммуны, 49–51, 60–62;

ул. Плеханова, 23–87, 70–126;

пр-т Стачки, 79–153.

В четверг, 10 мая, обесточат следующие дома:

ул. Стартовая, 8/1, Д/С № 313, 10, 12, 12/1, 14, 14/2, 16/1;

ул. Планетная, 2а;

гаражи «Космос»;

поселок «Каменка»: ул. Тракторная, 36–48, 41–79; ул. Борисоглебская, 58–72, 75–93; ул. Иловайская, 31–51, 36–64; ул. Шеболдаева, 97,97/2; пер. Технологический; пер. Эксковаторный; пер. Курильский; просп. 40 лет Победы, 43а, 43Б, 43в, 63/11, 63/13, 63/14; ул. Жмайлова, 4/2; ул. Стабильная, 9, 9а, 9в, 11/1, 15; ул. Надёжная, 47.

Два дня подряд, 10 и 11 мая, свет будут отключать по адресам:

ул. Ереванская, 12–28;

ул. 30-я линия, 2–8, 1–11;

ул. 31-я линия, 1–7, 2–8;

ул. 32-я линия, 1–17, 2–22;

ул. 10-я линия, 15–25, 81, 16–36;

ул. 12-я линия, 1–31, 2–36;

ул. Майская, 25–43, 24–32.

В пятницу, 11 мая, обесточат дома по адресам:

ул. 8-я линия, 1–11, 2–20;

ул. 10-я линия, 1–15, 2–16;

ул. Майская, 30–42;

пр-т 40 лет Победы, 73, 73/4, 75/1а.