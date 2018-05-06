Бразильский нападающий, на которого претендует «Спартак», забил гол рукой в УПЛ 

Нападающий «Зари» Иури Фрейтас забил гол рукой в ворота донецкого «Шахтёра» во время матча 30-го тура чемпионата Украины.
На 63-й минуте матча хавбек «Зари» Максим Лунёв ворвался в штрафную площадь соперника и отправил мяч в направлении дальнего угла. Мяч попал в руку бразильского форварда и от штанги залетел в ворота. Этот гол позволил луганской команде сравнять счёт, однако в концовке встречи «Шахтёру» удалось довести игру до победы — 2:1.
Напомним, московский «Спартак» проявляет интерес к Фрейтасу и намерен подписать 22-летнего бразильца во время летнего трансферного окна.