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Бразильский нападающий, на которого претендует «Спартак», забил гол рукой в УПЛ
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Бразильский нападающий, на которого претендует «Спартак», забил гол рукой в УПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Зари» Иури Фрейтас забил гол рукой в ворота донецкого «Шахтёра» во время матча 30-го тура чемпионата Украины.
На 63-й минуте матча хавбек «Зари» Максим Лунёв ворвался в штрафную площадь соперника и отправил мяч в направлении дальнего угла. Мяч попал в руку бразильского форварда и от штанги залетел в ворота. Этот гол позволил луганской команде сравнять счёт, однако в концовке встречи «Шахтёру» удалось довести игру до победы — 2:1.
Напомним, московский «Спартак» проявляет интерес к Фрейтасу и намерен подписать 22-летнего бразильца во время летнего трансферного окна.
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