Бразильский нападающий, на которого претендует «Спартак», забил гол рукой в УПЛ

Нападающий «Зари» Иури Фрейтас забил гол рукой в ворота донецкого «Шахтёра» во время матча 30-го тура чемпионата Украины. На 63-й минуте матча хавбек «Зари» Максим Лунёв ворвался в штрафную площадь соперника и отправил мяч в направлении дальнего угла. Мяч попал в руку бразильского форварда и от штанги залетел в ворота. Этот гол позволил луганской команде сравнять счёт, однако в концовке встречи «Шахтёру» удалось довести игру до победы — 2:1. Напомним, московский «Спартак» проявляет интерес к Фрейтасу и намерен подписать 22-летнего бразильца во время летнего трансферного окна.