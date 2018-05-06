Илья Воробьев: Почему я должен заставлять Дацюка играть проще? Мне нравится

После столь же крупной победы над французами (7:0), Илья Воробьев заявил, что недоволен нашей командой. И, конечно, журналисты ему это припомнили.

— В первом матче у нас были проблемы со сменами, — признался Воробьев. — Мы как раз над этим перед встречей с австрийцами и поработали. Сегодня все уже было намного лучше.

— Не расслабят игроков столь сокрушительные победы? — Как раз сейчас, сразу после сирены, говорил об этом с ребятами. О том, что дальше будет тяжелее и надо сплотиться.

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— Неужели всерьез опасаетесь, что в матч с белорусами окажется более сложным? — Каждая игра — другой фильм, другой отрезок. Все иначе происходит.

— Вы же смотрели матч белорусов со шведами. Какое осталось впечатление? — Что у шведов очень мастеровитая команда. Они играют также, как недавно на Евротуре. Из любого полумомента могут сделать гол.

— Как вам удается заставлять игроков держать темп после трех шайб в первом периоде? — Пока удается. Ребята молодцы, рук не опускают, играют с огоньком. Посмотрим, что дальше будет.

Игоря Шестеркина выпустили в третьем периоде на лед, потому что Василий Кошечкин замерз в воротах? — Нет, потому что Игорь завтра сыграет с белорусами, — не принял шуточный тон Воробьев. — Ему нужна практика.

— Какой рисунок вы сейчас прививаете сборной? И насколько он отличается от стиля Олега Знарка? — Некоторые вещи меняются. Больше паса… Но это опять же в зависимости от соперника. Насколько он позволяет это делать. Когда наш противник начнет действовать в два раза быстрее, будет сложнее.

— Единственный минус в матче с австрийцами — в большинстве ничего опасного создать не удалось. — Они играют в меньшинстве не так, как французы. Мы это разбирали, но… Ничего страшного. Значит, надо работать дальше.

— Вам не показалось, что австрийцы вообще на победу не надеялись? Даже основного вратаря не заявили на матч. — Так он вчера 38 шайб отбил! Если бы не он — была бы совершенно другая картина. Любой здравомыслящий тренер дал бы ему отдохнуть.

— Не просили первую тройку играть проще? — Нет. А почему я должен был это делать?

— Уж слишком сложные у них схемы, которые далеко не всегда завершаются голами. — В таких матчах это можно себе позволить. Дальше посмотрим. А пока ребята получают удовольствие. И мне нравится, как они играют.

— В каком состоянии сейчас Гусев? — Никита прилетел в Копенгаген. Тренируется пока по индивидуальной программе. Доктора смотрят — в каком он функциональном состоянии. С ним занимается тренер по фитнесу. В общем, готовим Гусева к чемпионату.

— Но с белорусами он точно уже не сыграет? — Конечно, нет. Когда его заявим? Повторюсь, это будет зависеть от его физического состояния.

— Появление Гусева в команде вам головной боли не добавило? Ведь оба ударных звена в нашей команде сейчас выглядят прекрасно. Куда Никиту ставить? — Головная боль у нас и так есть. Чего уж тут…

— Не пора заявлять остальных игроков? — Мы пока думаем. У нас в штабе очень бурные обсуждения по этому вопросу.