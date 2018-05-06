Илья Воробьев: Ребята молодцы, играют с огоньком, это радует 

Зачем мне просить первую тройку играть проще? Пока можно делать много передач в атаке. В дальнейшем будем смотреть, как это будет проходить.
Кирилл Капризов: Игра побыстрее была, чем с французами позавчера
Ребята пока получают удовольствие, разве вам не нравится? Мне нравится, — приводит слова Воробьева РИА «Новости».
Напомним, в своем первом матче сборная России с таким же счетом победила Францию. Сборная России, продолжающая лидировать в группе A, в понедельник проведет свой третий матч с Белоруссией.