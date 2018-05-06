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Илья Воробьев: Ребята молодцы, играют с огоньком, это радует
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Илья Воробьев: Ребята молодцы, играют с огоньком, это радует 

Советский спорт 1 час назад
Зачем мне просить первую тройку играть проще? Пока можно делать много передач в атаке. В дальнейшем будем смотреть, как это будет проходить.
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Ребята пока получают удовольствие, разве вам не нравится? Мне нравится, — приводит слова Воробьева РИА «Новости».
Напомним, в своем первом матче сборная России с таким же счетом победила Францию. Сборная России, продолжающая лидировать в группе A, в понедельник проведет свой третий матч с Белоруссией.
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