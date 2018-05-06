Илья Воробьев: Ребята молодцы, играют с огоньком, это радует

Зачем мне просить первую тройку играть проще? Пока можно делать много передач в атаке. В дальнейшем будем смотреть, как это будет проходить.

Кирилл Капризов : Игра побыстрее была, чем с французами позавчера

РИА «Новости». Ребята пока получают удовольствие, разве вам не нравится? Мне нравится, — приводит слова Воробьева

Напомним, в своем первом матче сборная России с таким же счетом победила Францию. Сборная России, продолжающая лидировать в группе A, в понедельник проведет свой третий матч с Белоруссией.