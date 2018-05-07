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Серхио Рамос: Встретимся с Иньестой в Китае через несколько лет
Советский спорт
6 часов назад
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Фото:
Soccer News
«Может быть, мы встретимся с
Иньестой
в Китае через несколько лет», — пошутил 33-летний капитан «сливочных» после матча с «Барселоной».
Напомним, согласно информации СМИ, Андрес Иньеста по окончании текущего сезона перейдет «Чунцин Лифань»
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