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Серхио Рамос: Встретимся с Иньестой в Китае через несколько лет
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Серхио Рамос: Встретимся с Иньестой в Китае через несколько лет 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: Soccer News
«Может быть, мы встретимся с Иньестой в Китае через несколько лет», — пошутил 33-летний капитан «сливочных» после матча с «Барселоной».
Напомним, согласно информации СМИ, Андрес Иньеста по окончании текущего сезона перейдет «Чунцин Лифань»
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