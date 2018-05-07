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Агент Милинковича-Савича опроверг информацию о договоренности с «МЮ»
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Агент Милинковича-Савича опроверг информацию о договоренности с «МЮ» 

Советский спорт 47 минут назад
Ранее сообщалось, что Сергей Милинкович-Савич дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед". Сумма сделки, как пишут СМИ, составит 80 млн евро.
Милинкович-Савич может перейти в «Барселону»
"Впереди у «Лацио» три больших матча. Команда впервые за долгое время может попасть в Лигу чемпионов. Поэтому, сейчас не самое подходящее время для переговоров.
Да, многие интересуются Сергеем, но это нормально. Однако, я должен сказать вам, что у нас нет договоренности ни с одним клубом", — приводит слова Кежмана Goal.
В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за «орлов» 45 матчей, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.
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