Агент Милинковича-Савича опроверг информацию о договоренности с «МЮ»

Милинкович-Савич может перейти в «Барселону»

"Впереди у «Лацио» три больших матча. Команда впервые за долгое время может попасть в Лигу чемпионов. Поэтому, сейчас не самое подходящее время для переговоров.

Да, многие интересуются Сергеем, но это нормально. Однако, я должен сказать вам, что у нас нет договоренности ни с одним клубом", — приводит слова Кежмана Goal.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за «орлов» 45 матчей, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.