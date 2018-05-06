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Агент Милинковича-Савича опроверг информацию о контактах с «МЮ»
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Агент Милинковича-Савича опроверг информацию о контактах с «МЮ» 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича Матея Кежман заявил, что не контактировал с представителями "Манчестер Юнайтед" по поводу возможного перехода футболиста. Ранее появилась информация, что английский клуб готов предложить за 23-летнего серба 90 миллионов евро.
— «Лацио» предстоит сыграть три важных матча, поэтому в данный момент никто не думает о переговорах, — приводит Lazionews слова Кежмана. — К Сергею существует огромный интерес со стороны топ-клубов, однако у нас нет соглашения ни с одним из них.
В текущем сезоне Милинкович-Савич провел в составе «Лацио» 32 игры, в которых отметился 11 голами и 4 результативными передачами.
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