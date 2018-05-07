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Сутормин: приятно осознавать, что «Оренбург» вернулся в российскую Премьер-Лигу
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Сутормин: приятно осознавать, что «Оренбург» вернулся в российскую Премьер-Лигу 

Чемпионат.com 45 минут назад
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин прокомментировал выход своей команды в Премьер-Лигу. За тур до окончания чемпионата ФНЛ «Оренбург» гарантировал себе место в РФПЛ на следующий сезон.
«Естественно, узнав результат матча с участием «Енисея», все обрадовались. Эмоции самые положительные, потому что удалось решить задачу, которая стояла перед командой в начале сезона. Благодарен абсолютно всем в клубе. Я перешёл в «Оренбург» в зимнее трансферное окно, но очень быстро почувствовал замечательную атмосферу, которая существует в команде и в клубе. Времени на адаптацию практически не потребовалось.
Отдельно хотел бы отметить наших болельщиков. Благодаря их поддержке «Оренбург» возвращается в Премьер-Лигу. Праздновать пока не будем, потому что у нас остаётся ещё одна игра, которую нужно провести достойно, но, разумеется, приятно осознавать, что в следующем сезоне мы будем играть в РФПЛ», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
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