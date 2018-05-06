Андрей Червиченко: Каррера радовался голу больше, чем все игроки «Спартака»

— «Локомотив» — чемпион! Молодцы, все по делу. Согласны? — Да, молодцы. Правда, была вероятность, что это мог быть четвертый матч, в котором команда-лидер не забила бы гол. Считаю, что «Локомотив» не настолько выстрадал победу, как ему помог случай. Преимущество по игре над «Зенитом» я не увидел. Но звезды сошлись, и на 88-й минуте мяч все-таки влетел в ворота.

Вчера я плакал вместе с Палычем и Денисовым. Сдержаться было невозможно

— И кто забил: тот парень, который мало играет, но забивает золотые голы. Просто сценарий для фильма. — Золотая нога у парня. Но нападающий и должен забивать, это его работа. Эдер, хотя и играет не так много, но приносит больше пользы, чем Заболотный в Питере, которого на Дзюбу поменяли. Но Дзюба в Туле регулярно забивает, а Заболотный постоянно играет и еще ни разу не отличился.

— По сообщениям итальянской прессы, Манчини 23 мая представят на базе в Коверчиано в качестве главного тренера сборной Италии. Какую команду он оставил в наследство? — Надо признать, что у него был неудачный опыт в Питере. И пиар в его фамилии играет большую роль. Даже бОльшую, чем результаты. Но хорошо, что для клуба это расставание будет не затратным в финансовом плане. «Зениту» не придется выплачивать большие отступные.

А то, что с Манчини надо было расставаться, это было понятно давно и вчерашний матч с «Локомотивом» это еще раз подтвердил — команда не играет. Есть хорошие футболисты, а игры нет. Это как разобранный самолет: крылья есть, пропеллер есть, корпус есть, но самолет не летит. И конструктор с этим ничего не смог сделать.

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— Появилась новость со ссылкой на итальянские СМИ, что Аллегри увольняют, а в «Ювентусе» ждут Карреру. Вы верите в такие новости? — Думаю, эту новость вбросил кто-то из окружения Карреры. Вчера, когда «Спартак» забил второй гол, Каррера радовался больше, чем все футболисты вместе взятые. Он понял, что теперь останется в «Спартаке» еще на сезон и вместе со своей итальянской бригадой будет дальше осваивать бюджет. Приобретать и дальше эти недоразумения в лице Пашалича и Максимовича.

— Появилась новость, что их аренда в «Спартаке» заканчивается. — Это неважно, привезут других им подобных. А все эти новости по поводу Карреры и «Ювентуса», предназначены для нынешнего хозяина клуба, чтобы понять свой статус. Не думаю, что кто-то в руководстве «Ювентуса» всерьез рассматривает кандидатуру Карреры.