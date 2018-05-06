Воины-беломорцы почтили память воинов Великой Отечественной войны

Память павших в боях за Отечество в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. К Вечному огню были возложены цветы и венки.

В Северодвинском гарнизоне Северного флота прошла церемония передачи родственникам останков солдата Великой Отечественной войны Степана Павловича Фомина и медальона красноармейца Тимофея Григорьевича Кошелева.

Останки красноармейцев были обнаружены в 2017 году участниками поискового движения из отрядов «Гвардия» (Великий Новгород), «Центр» (Москва) и «Масельгская группа», которые работали на местах боёв в Карелии.

В митинге приняли участие военнослужащие Беломорской военно-морской базы, представители администрации Архангельской области и Северодвинска, «Союза десантников России», «Союза Афганистана», кадеты Морской кадетской школы имени адмирала Котова и поисковики. Память павших в боях за Отечество в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. К Вечному огню были возложены цветы и венки.

Красноармеец Степан Павлович Фомин родился в 1912 году в деревне Мондино Онежского района Архангельской области. Призван в РККА 26 июня 1941 года, воевал на Карельском фронте пулемётчиком в 88-ой стрелковой дивизии 758-го полка. Погиб в этом же году и до недавнего времени числился без вести пропавшим.

Красноармеец Тимофей Григорьевич Кошелев родился в 1906 году в деревне Мехреньга Архангельской области. Трудился в совхозе имени Ленина. В первые дни войны он был призван на фронт, воевал на Карельском фронте. Погиб в 1942 году.