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Воины-беломорцы почтили память воинов Великой Отечественной войны
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Воины-беломорцы почтили память воинов Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Память павших в боях за Отечество в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. К Вечному огню были возложены цветы и венки.
В Северодвинском гарнизоне Северного флота прошла церемония передачи родственникам останков солдата Великой Отечественной войны Степана Павловича Фомина и медальона красноармейца Тимофея Григорьевича Кошелева.
Останки красноармейцев были обнаружены в 2017 году участниками поискового движения из отрядов «Гвардия» (Великий Новгород), «Центр» (Москва) и «Масельгская группа», которые работали на местах боёв в Карелии.
В митинге приняли участие военнослужащие Беломорской военно-морской базы, представители администрации Архангельской области и Северодвинска, «Союза десантников России», «Союза Афганистана», кадеты Морской кадетской школы имени адмирала Котова и поисковики. Память павших в боях за Отечество в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. К Вечному огню были возложены цветы и венки.
Красноармеец Степан Павлович Фомин родился в 1912 году в деревне Мондино Онежского района Архангельской области. Призван в РККА 26 июня 1941 года, воевал на Карельском фронте пулемётчиком в 88-ой стрелковой дивизии 758-го полка. Погиб в этом же году и до недавнего времени числился без вести пропавшим.
Красноармеец Тимофей Григорьевич Кошелев родился в 1906 году в деревне Мехреньга Архангельской области. Трудился в совхозе имени Ленина. В первые дни войны он был призван на фронт, воевал на Карельском фронте. Погиб в 1942 году.
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