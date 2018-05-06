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Хоккеисты Северного флота одержали первую победу в Кубке Большого шлема Ночной хоккейной лиги в Сочи
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Хоккеисты Северного флота одержали первую победу в Кубке Большого шлема Ночной хоккейной лиги в Сочи 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня североморцы проведут свою третью игру на турнире с командой «Бочкари» из одноимённого села Алтайского края.
Сборная Северного флота, впервые принимающая участие в турнире Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги, который проходит в Олимпийском парке города Сочи, одержала первую победу и набрала 3 очка. Североморцы выиграли у команды «Радиофизика» корпорации Алмаз-Антей со счётом 6:3.
Игра прошла 5 мая в ледовом дворце «Большой». Счёт встречи открыли радиофизики. Они же забросили вторую безответную шайбу в ворота североморцев.
Во втором периоде команда Северного флота мобилизовалась и сумела отыграться. Автором обоих голов стал нападающий Дмитрий Арбузов.
Решающей стала последняя двадцатиминутка. Команды поочерёдно шли на штурм ворот соперника. Удача была на стороне военных моряков. На шестой минуте Михаил Меев вывел «Северный флот» вперёд, а ещё через две минуты Артур Мамедов увеличил отрыв.
«Радиофизика» пыталась отыграться, забросив третью шайбу. Однако, лучший нападающий Северной военной хоккейной лиги Вячеслав Запевалов похоронил их надежды, забив под финальную сирену два гола в течение 10 секунд.
Сегодня североморцы проведут свою третью игру на турнире с командой «Бочкари» из одноимённого села Алтайского края.
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