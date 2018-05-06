Ещё
Ветеран КГБ Алексей Григорьевич Вершинин провел урок мужества с юнармейским отрядом «Новое поколение» в клубе российской авиабазы «Кант», дислоцированной в…
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ветеран КГБ Алексей Григорьевич Вершинин провел урок мужества с юнармейским отрядом «Новое поколение» в клубе российской авиабазы «Кант», дислоцированной в… 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Алексей Григорьевич рассказал ребятам о Великой Победе, которая досталась всем большими жертвами.
Алексей Григорьевич рассказал ребятам о Великой Победе, которая досталась всем большими жертвами.
«В Великой Отечественной Войне: США потеряли 325тыс. человек, Англия — 370 тыс., Италия — 400 тыс., Франция 520 тыс., Поляки — 6 млн, Немцы — 9,7 млн, а Советский Союз потерял 12 миллионов людей. Вот этого мужества всей страны! Мужество всего народа! Вот такими тяжелыми потерями досталась нам победа над фашистскими извергами. Вечная слава, нашим ветеранам!
На данный момент многие пытаются переиначить нашу историю. Американцы трубят своим школьникам и молодежи, что именно благодаря им победили фашистскую Германию. Да, Америка помогла в победе, но только купленной у них техникой в обмен на золото Советского Союза. Так вот к чему я это говорю, не забывайте нашу историю ребята»
В конце своего выступления Алексей Григорьевич призвал ребят отказаться от жадности, злости и зависти к другим людям. Юнармейцы поблагодарили ветерана за интересные рассказы и поздравили с наступающим праздником Победы. Ветерану торжественно подарили цветы и небольшие подарки.
ТК «Звезда»: последние новости
«Тотальный диктант» составил текст из самых нелепых ошибок участников Загадка северных оленей: коптер снял хороводы животных на Кольском полуострове Медведь загрыз пытавшегося сделать с ним селфи таксиста: видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд20
Медведеву обвинили в предательстве41
Сборная России разгромила Австрию43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение