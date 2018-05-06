Ветеран КГБ Алексей Григорьевич Вершинин провел урок мужества с юнармейским отрядом «Новое поколение» в клубе российской авиабазы «Кант», дислоцированной в…

Алексей Григорьевич рассказал ребятам о Великой Победе, которая досталась всем большими жертвами.

Алексей Григорьевич рассказал ребятам о Великой Победе, которая досталась всем большими жертвами.

«В Великой Отечественной Войне: США потеряли 325тыс. человек, Англия — 370 тыс., Италия — 400 тыс., Франция 520 тыс., Поляки — 6 млн, Немцы — 9,7 млн, а Советский Союз потерял 12 миллионов людей. Вот этого мужества всей страны! Мужество всего народа! Вот такими тяжелыми потерями досталась нам победа над фашистскими извергами. Вечная слава, нашим ветеранам!

На данный момент многие пытаются переиначить нашу историю. Американцы трубят своим школьникам и молодежи, что именно благодаря им победили фашистскую Германию. Да, Америка помогла в победе, но только купленной у них техникой в обмен на золото Советского Союза. Так вот к чему я это говорю, не забывайте нашу историю ребята»

В конце своего выступления Алексей Григорьевич призвал ребят отказаться от жадности, злости и зависти к другим людям. Юнармейцы поблагодарили ветерана за интересные рассказы и поздравили с наступающим праздником Победы. Ветерану торжественно подарили цветы и небольшие подарки.