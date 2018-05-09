«Севилья» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 мая

«Севилья»

«Севилья» после 35-ти поединков расположилась на 8-й строке в турнирной таблице Ла Лиги. В этих матчах «нервионцы» заработали 51-н балл и на один пункт отстают от 7-го «Хетафе», который имеет на игру больше.

Севильцы, обыграв в прошлом туре на своем поле «Реал Сосьедад» со счетом 1:0, прервали серию без побед, которая составляла 7-мь матчей.

На своем поле в этом сезоне красно-белые одержали 9-ть побед, 5-ть раз играли вничью и 3-и поединка проиграли, разница мячей — 27:20.

Из-за дисквалификации не сыграет в предстоящем поединке полузащитник Пабло Сарабия.

«Королевский клуб» провел 2-а очень трудных матча подряд. 1 мая в ответном поединке 1/2 финала чемпионской Лиги мадридцы сыграли вничью (2:2) с мюнхенской «Баварией» и вышли в финал турнира (певый матч они выиграли — 2:1).

А в прошлые выходные в Барселоне мадридский «Реал» провел очередное Эль-Классико, которое закончилось со счетом 2:2.

В этом сезоне на выезде «галактикос» выиграли в 10-ти встречах, 5-ть матчей свели вничью и 2-а поединка проиграли, разница забитых и пропущенных — 36:19.

Прогноз

В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 2,10, победа «Реала» — 3,20, ничья — 4,10.

«Севилья» ведет отчаянную борьбу за право попадание в Лигу Европы на следующий сезон. И в случае победы в предстоящем поединке она потеснить с 7-го еврокубкового места «Хетафе».

Мадридский «Реал» на внутренней арене ведет борьбу только за 2-е место с «Атлетико», но финал ЛЧ намного важнее для «сливочных». Поэтому, в этой игре на поле выйдет ближайший резерв команды.

И, скорее всего, севильцы возьмут 3-и очка в предстоящей встрече.