Костромичи могут получить денежную премию за свое творчество на федеральном конкурсе

Костромичей приглашают принять участие в медиаконкурсе «Страна чемпионов», который проводит фонд образовательных проектов «Стратегия будущего», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Участником может стать любой человек в возрасте до 35 лет. Для этого нужно заполнить регистрационную форму на официальном сайте конкурса и прикрепить свою работу по одному из 4 направлений.

Так, в направлении «Видео» есть три номинации: «Россия — страна чемпионов» — нужно снять любительский или профессиональный видеоролик, направленный на популяризацию российского спорта. «Болей за наших» — создать ролик в поддержку нашей сборной на Чемпионате мира по футболу. «Роль моего региона в российском спорте» — репортаж или художественный фильм о том, насколько регион вовлечен в тему спорта: строительство спортивных объектов, спортивные достижения, спорт в молодежной среде.

В направлении «Фото» тоже есть три номинации: «Россия — страна чемпионов», «Чемпионат мира 2018», «Болей за наших».

В направлении «Рисунок»: «Россия — страна чемпионов», «Я — чемпион моей страны» — рисунок, отражающий вашу причастность к чемпионству нашей страны. Можете пофантазировать, в каком виде спорта вы хотели бы стать чемпионом. «Вместе победим» — рисунки в поддержку российской сборной.

Еще есть направление «Россия — к новым победам». Здесь принимаются любительские и профессиональные очерки, эссе, публикации в интернете о том, каким вы видите будущее объектов, которые специально строились для проведения ЧМ по футболу. Как они могут быть использованы после окончания масштабного мероприятия?

Финал конкурса состоится 3-5 июня в Москве. Победителей наградят в рамках Всероссийского медиафорума, где пройдут встречи со звездами эстрады, кино, телевидения и спорта.

Победители и лауреаты получат билеты на матчи Чемпионата мира, премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, возможность работать над новым телепроектом «Страна чемпионов».

Заявки принимаются до 13 мая.