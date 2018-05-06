«Енисей» потерял очки с «Шинником», «Оренбург» вернулся в премьер-лигу

«Енисей» сыграл вничью с «Шинником» в матче 37-го тура первенства России в ФНЛ. Подопечные Дмитрия Аленичева уступали 0:2 к 90-й минуте, но смогли в добавленное время дважды отличиться и ушли от поражения.

Благодаря потере очков «Енисеем», «Оренбург» обеспечил себе прямой выход в премьер-лигу. Оренбуржцы дебютировали в РФПЛ в прошлом сезоне, но с ходу вылетели обратно в ФНЛ. Для возвращения им потребовался всего сезон.

Вслед за «Оренбургом» путевку в РФПЛ могут досрочно оформить «Крылья Советов», если сегодня обыграют «Кубань».

В других встречах «Факел», уже вылетевший в ПФЛ, победил «Химки», а «Олимпиец» одолел «Луч-Энергию». Владивостокцы занимают в таблице предпоследнее место за тур до конца турнира, но по-прежнему сохраняют шанс остаться в ФНЛ.

Первенство России

37-й тур "Химки" — «Факел» (Воронеж) — 1:3 (1:0)

Голы: Петрусев, 6 (1:0). Лебеденко, 61 (1:1). Сердюк, 62 (1:2). Сердюк, 87 (1:3).

"Химки": Исупов, Лапин, Лисинков, Шумских, Заика, М. С. Яковлев (Алиев, 81), Батов (Веркашанский, 68), Петрусев, Поярков, Талалай (Кокоев, 64), Машуков (Радченко, 73).

"Факел": Федоров, Семенов, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Молодцов (Шарифи, 86), Амбарцумян, Мануковский, Алхазов (Сердюк, 46), Лебеденко, Арустамян (Садов, 72).

Предупреждения: Амбарцумян, 30. Лебеденко, 40. Машуков, 45. Арустамян, 69.

Судья: ФРОЛОВ (Москва).

6 мая. Химки. Стадион «Новые Химки».

"Олимпиец" (Нижний Новгород) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 1:0 (0:0)

Гол: Ламбарский, 85.

"Олимпиец": Сысуев, Хайруллов, Бочаров, Морозов, Хрипков (Аюпов, 73), Гогличидзе, Филин, Нежелев (Спэтару, 68), Дан. Фомин, Сергеев (Беляков, 55), Чирьяк (Ламбарский, 56).

"Луч-Энергия": Абакумов, Таказов, Тихий, Марущак (Болевич, 46), Дзахов, Машнев (Хлебородов, 59), Пономаренко, С. Фомин (Насадюк, 89), Гелоян, Носов (Павленко, 68), Мязин.

Предупреждения: Марущак, 14. Пономаренко, 43. Морозов, 47. Хлебородов, 60. Мязин, 90.

Судья: ВОЛОШИН (Смоленск).

6 мая. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

"Шинник" (Ярославль) — «Енисей» (Красноярск) — 2:2 (1:0)

Голы: Земсков, 45+1 (1:0). Самойлов, 53 (2:0). Фатуллаев, 90+1 (2:1). Саркисов, 90+2 (2:2).

"Шинник": Антипин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Самойлов (Кагермазов, 87), Земсков (Лях, 67), Камилов, Шайморданов, Нарылков, Щадин, Булия (Безлихотнов, 74).

"Енисей": Филиппов, Васильев (Саркисов, 46), Кичин, Жиров, Гасанов, Сердеров (Кутьин, 46), Харитонов, Иванов (Исаев, 76), Фатуллаев, Обрадович (Малоян, 63), Комков.

Предупреждения: Васильев, 17. Обрадович, 20. Чистяков, 41. Булия, 58.

Судья: ШАДЫХАНОВ (Москва).

6 мая. Ярославль. Стадион «Малая арена Шинник».